"القومي للمرأة" يوقع برتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة

كتبت- نور العمروسي:

وقعت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بروتوكول تعاون بين المجلس ووزارة الشباب والرياضة، بهدف تعزيز جهود تمكين المرأة والفتاة المصرية والنهوض بدورها في مختلف المجالات من خلال تطوير البرامج والأنشطة والخدمات المُقدمة داخل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية في أنحاء الجمهورية.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة نحو رسم إطار للتعاون بمجالات متعددة لدى الفتاة والمراة وفي ضوء الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وخلال كلمتها عبرت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس عن خالص شكرها وتقديرها لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على التعاون المثمر والبنّاء بين الجانبين خلال الفترة الماضية في العديد من المبادرات الهامة التي تستهدف الفتيات والسيدات.

وثمنت رئيسة المجلس هذا التعاون والذى يُعد نموذجًا يحتذى به للشراكات الإستراتيجية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في جميع المجالات مشددة على اعتزاز المجلس بهذا التعاون وتجديد التزامه الكامل بمواصلة العمل المشترك مع الوزارة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في دعم وتمكين المرأة المصرية.

وأوضحت رئيسة المجلس أن البروتوكول الجديد يسعى إلى تعميق وتعزيز أوجه التعاون لاسيما في مجال تنمية الفتاة والمرأة وتمكينها للنهوض بدورها من خلال تطوير الأنشطة والخدمات المقدمة لها فى مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن البروتوكول يتضمن التعاون المشترك في دراسة قضايا المرأة والفتاة والتحديات التي تواجههن ووضع والسياسات والبرامج والحلول اللازمة لمواجهتها وذلك الى جانب تطوير جودة الخدمات والأنشطة المقدمة لهن فضلا عن تفعيل الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فى مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتوفير الحماية.

وأكدت أن البروتوكول يهدف إلى اطلاق مبادرات و إستراتيجيات داعمة لحماية المرأة وتمكينها بما يعزز من استقرار الأسرة المصرية، ويسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرار كما يتضمن تنفيذ برامج تدريبية حول مفاهيم المساواة بين الجنسين تكافؤ الفرص آليات إعداد البرامج والمشروعات وصياغة الخطط ومتابعة مؤشرات التمكين وفقا لبرنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.

كما سيتم العمل على تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص داخل الوزارة والجهات التابعة لها على المستويين المركزي والمحلي لدعم جهود تمكين المرأة وتحقيق مبدأ المساواة ومواءمة تلك الجهود مع معايير التميز الحكومي في المجال.

كما عبرت المستشارة أمل عمار عن اعتزاز المجلس القومي للمرأة الدائم بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة إيمانًا بأهمية استمرار هذا التعاون المثمر الذي يسهم في بناء أجيال جديدة من النساء القادرات على المشاركة الفاعلة في صنع مستقبل مصر وتحقيق رؤيتها الطموحة.

وقع الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة، والمستشارة أمل عمار – رئيس المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، بهدف تعزيز جهود تمكين المرأة والفتاة المصرية، والنهوض بدورها في مختلف المجالات، من خلال تطوير البرامج والأنشطة والخدمات المُقدمة داخل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية في أنحاء الجمهورية.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة نحو رسم إطار للتعاون بمجالات متعددة لدى الفتاة والمراة وفي ضوء الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة أن البروتوكول يُجسد رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية في دعم المرأة المصرية وتمكينها في مختلف القطاعات مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بقضية تمكين الفتيات وبناء قدرات الكوادر النسائية الشابة في مختلف المحافظات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تمكين المرأة يمثل أحد سياسات الدولة والتي تهدف إلى تمكين المرأة على المستوى الدولي في تحسين صورتها في الخارج من خلال رفع اسم مصر عاليا وخفاقا من بطلاتنا الأولمبيين.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المبادرات التي تنفذها الوزارة في مجال تنمية الفتاة والمرأة، مبينًا أنه على ثقة كبيرة بالمرأة المصرية حيث أن 60٪ من قيادات الوزارة من خيرة المرأة المصرية وهو ما يعكس ثقة الوزارة في تلك القيادات.

وأوضح الوزير، أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لسلسلة من الشراكات الناجحة مع المجلس القومي للمرأة في ظل علاقة إستراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة مشيرًا إلى أن البروتوكول يتضمن إطلاق مبادرات توعوية وتدريبية تهدف إلى رفع وعي الفتيات بحقوقهن وإكسابهن المهارات التي تؤهلهن للقيادة والمشاركة في الشأن العام.