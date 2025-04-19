البابا تواضروس يوجه الشكر للرئيس السيسي ويهنئ الكنائس بعيد القيامة المجيد

كتب- عمرو صالح:

وجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، التهنئة إلى المسحيين في القدس العربية المحتلة وكافة الكنائس المقامة على أرض فلسطين.

وقال "تواضروس"، خلال كلمته بختام احتفال الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية: " أهنئ كافة كنائس العالم بعيد القيامة المجيد وأهنئ كل الكنائس بالقدس العربية ومدينة أورشليم".

وتابع البابا: من دواعي سروري خلال عيد القيامة الحالي أن جميع المسحيين يحتفلون به في وقت واحد وذلك بعد أن توافق التقويم الشرقي مع التقويم الغربي في يوم واحد .

واختتم البابا حديثه موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إرساله مندوبًا عنه للمشاركة في احتفالات العيد: قائلً: "أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على إرساله مندوبًا عنه والمسؤولين الذي شاركوا الاحتفالية".