أزمة بلبن.. الغرفة التجارية بالجيزة تكشف أبرز اشتراطات التشغيل للمنشآت الغذائية

كتب- حسن مرسي:

علق المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أزمة سلسلة محال "بلبن" الأخيرة، موضحًا أبرز الاشتراطات التي يجب على أصحاب المنشآت الغذائية الالتزام بها قبل الحصول على ترخيص التشغيل.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أكد "الشاهد"، أن الحصول على رخصة التشغيل هو الخطوة الأولى، مشيرًا إلى وجود اشتراطات بنائية وبيئية ثابتة لا يمكن تجاوزها.

وأوضح، أن هذه الاشتراطات تشمل دورات المياه، الأرضيات، مصائد الحشرات، والتهوية، وهي صادرة عن الجهات المحلية التابعة للمحافظات أو وزارة السياحة حسب نوع المنشأة.

وشدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أنه لا يمكن لأي منشأة الحصول على تراخيص قبل استيفاء هذه الشروط الأولية.

وفي المرحلة الثانية، تأتي اشتراطات سلامة الغذاء التابعة لوزارة الصحة، والتي تتضمن متطلبات حفظ المنتجات وصلاحيتها.

وأبدى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة استغرابه الشديد من قرار إغلاق هذا العدد الكبير من فروع "بلبن" بهذه السرعة.

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول إمكانية افتتاح المحلات بالإخطار المبدئي ثم استكمال التراخيص لاحقًا، نفى الشاهد ذلك قاطعًا، مؤكدًا أنه من المفترض ألا يمارس أي نشاط تجاري قبل الحصول على التراخيص اللازمة.

ووصف عدم امتلاك 122 منشأة تابعة لسلسلة "بلبن" لرخصة تشغيل بأنه "رقم كبير جدًا" بالنسبة لسلسلة لم يتجاوز عمرها أربع سنوات، خاصة مع التوسع التدريجي الذي شهدته.

وأشار الشاهد إلى أن وجود عدد كبير من المحال غير المرخصة لا يعني بالضرورة إغلاقها دفعة واحدة، حيث قد يكون بعضها مخالفًا والبعض الآخر لا.

وتسائل رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، حول ما إذا كانت وجود مخالفة في المصنع الرئيسي الذي يزود جميع الفروع يستدعي إغلاق كافة الفروع التابعة له، مؤكدًا أن هذا الأمر يحتاج إلى تقييم دقيق وتوافر المزيد من المعلومات.

وأوضح أن نشاط المحال الغذائية ليس من الأنشطة التي تخضع لنظام الفتح بالإخطار، بل يتطلب استيفاء اشتراطات دقيقة وملزمة.

وقدم أمثلة على هذه الاشتراطات في التراخيص الإنشائية، مثل ضرورة أن تكون الأرضيات ملساء وسهلة التنظيف، وتغطية الحوائط بالسيراميك حتى ارتفاع 180 سم، بالإضافة إلى وجود مصائد حشرات ومصابيح محاطة بشبك معدني لحماية المنتجات الغذائية.