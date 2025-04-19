صحة المصريين خط أحمر.. عمرو أديب: الرئيس السيسي استجاب بحكمة في أزمة "بلبن"

كتب- حسن مرسي:

أثنى الإعلامي عمرو أديب على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك في ضوء الأزمة الأخيرة المتعلقة بسلسلة محلات "بلبن".

خلال برنامجه "الحكاية"، على فضائية "إم بي سي مصر"، أشاد أديب باستجابة الرئيس السيسي لنداء السلسلة، مشيرًا إلى أن الرئيس تعامل مع الأمر بحكمة واحترافية، وأحاله إلى الجهات المختصة دون إصدار أي أحكام أو قرارات مسبقة.

أشار مقدم "الحكاية" إلى أن استثمارات قطاع الأغذية في مصر تقدر بالمليارات، وأن الدولة كانت متهمة سابقًا بعدم الاهتمام بصحة المواطنين، مؤكدًا أن ما يحدث الآن هو "رب ضارة نافعة" وانتصار لصحة المصريين.

وأكد أن ما حدث مع "بلبن" سيكون بمثابة جرس إنذار لجميع المنشآت الغذائية، من عربات الفول إلى الفنادق الفاخرة، وأن صحة المصريين هي الأولوية القصوى.

وتابع: "عندنا حالة توجس مستمر ، المحللين العظماء عندنا أصدروا تحليلات سياسية عميقة في أزمة (بلبن)، الدولة مش هتشارك السلسلة في رزقها، دي وقائع صحية تحتاج لتعديلات، أكلك تراخيصك فلوسك استثماراتك منين وإزاي، افتح ملفاتك عشان الدولة تتطلع عليها ولو سليم افتح واسترزق"

ودعا أديب سلسلة "بلبن" إلى التركيز على الجودة بدلاً من التوسع المفرط، مقترحًا تقليص عدد الفروع من 170 إلى 100 فرع مع إيلاء اهتمام أكبر بالمعايير الصحية.