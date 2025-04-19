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20 صورة من الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية

11:26 م السبت 19 أبريل 2025
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    الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (9)
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    الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (7)
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    الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (6)
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    الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (8)
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    الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (4)
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    الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (20)
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    الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (3)
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    الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (5)
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    الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (2)
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    الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (16)
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    الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (15)
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    الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (17)
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    الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (14)
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    الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (12)
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    الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (11)
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    الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (10)
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    الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (1)
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تصوير- إسلام فاروق:

ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قداس عيد القيامة المجيد.

وكان قد أعلن المركز الإعلامي القبطي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن الترتيبات الخاصة بصلوات قداس عيد القيامة المجيد إذ تم التنسيق مع الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، بالإضافة إلى مطارنة وأساقفة إيبارشيات القاهرة الكبرى، لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات.

وأوضح المركز أن هناك دعوتين منفصلتين، واحدة لحضور صلوات الجمعة العظيمة، وأخرى لحضور قداس عيد القيامة المجيد، مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على بطاقات الدعوة من خلال الكنيسة التابع لها المشارك، أو من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مباشرة.

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البابا تواضروس الثانى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية عيد القيامة المجيد
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