أحمد موسى عن أزمة "بلبن": صحة المواطن أولًا.. ومحدش هيدافع عن الغلط

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجهات الرقابية تتابع كل محلات السلع الغذائية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن المحلات التي أغلقت لابد أن تلتزم بكافة المعايير والشروط اللازمة حفاظا على صحة المواطن.

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إنه لا أحد يتاجر بقوت الشعب، مردفًا: "محدش يدافع عن الغلط، ليه عاوز تخلق حالة، اتبع إجراءات السلامة والمعايير اللازمة حفاظًا على صحة المواطن، الدولة بتدعم المحلات تعمل إجراءاتها وفقا لمعايير وضعتها هيئة سلامة الغذاء، أنت من أول شكوى في السعودية تم غلق كافة فروعك".

وتابع:"أحنا مش ضد الناس أنها تشتغل بس مش على صحة المواطنين، مفيش حاجة اسمها تفتح محل بالدراع، طيب ما في الآلاف المحلات وشغالة، محدش هيدافع عن غلط، إلى أن يتم التصحيح والالتزام بكافة الإجراءات، أول ما هتخلص الإجراءات دي هيفتح تاني".

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