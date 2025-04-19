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نائب وزير المالية يكشف أبرز مستهدفات الموازنة الجديدة

09:57 م السبت 19 أبريل 2025

ياسر صبحي نائب وزير المالية

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كتب- حسن مرسي:

كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الدين العام لا زال مرتفعًا رغم أن هناك أداء جيد ومن المستهدف خفض الدين في الموازنة الجديدة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا بد من الحفاظ على الانضباط المالي في الموازنة الجديدة.

وأكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن معدل نمو الدعم في الموازنة الجديدة بلغ 16.8 %، موضحا أن نسبة النمو في الموازنة الجديدة بلغت 3.9 %.

وأوضح ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التضخم انخفض لـ 13 % خلال مارس 2025 مقارنة بـ 33 % في مارس 2024 وهذا مؤشر إيجابي مهم.

ولفت إلى تحقيق فائض أولي 807 مليارات جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي يحقق مستهدفات الدولة في الموازنة الجديدة.

وشدد على زيادة إجمالي الإيرادات المتوقعة في العام المالي الجديد إلى 3.1 تريليون جنيه وذلك بزيادة قدرها 23 % عن العام المالي الحالي، والمصروفات ترتفع إلى 4.6 تريليون جنيه وهذه زيادة بمعدل 19.2% عن العام المالي الحالي.

وواصل ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه تم تسجيل أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 28 %.

واختتم ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن دعم الطاقة وملف الإسكان الاجتماعي والمشروعات الإنتاجية مستمر في العام المالي الجديد.

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ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد موسى برنامج على مسئوليتي التضخم
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