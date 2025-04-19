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نواب التنسيقية يشاركون في احتفالات عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية

09:47 م السبت 19 أبريل 2025

نواب التنسيقية يشاركون في احتفالات عيد القيامة الم

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كتب- عمرو صالح:

شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باحتفالات عيد القيامة المجيدة التي انطلقت مساء اليوم بالكنيسة الكاتدرائية بالعباسية.

وكان أبرزهم النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والنائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ والنائب عمرو القطامي.

كما حضر الاحتفال عددًا من القيادات الحزبية أبرزهم محمد النمر رئيس الحزب العربي الناصري و اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر و النائب فايز أبورحاب القيادي باتحاد القبائل العربية والنائب طلعت خليل عضو مجلس النواب والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

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عيد القيامة المجيدة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية احتفالات عيد القيامة المجيد
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