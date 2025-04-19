أحمد موسى يكشف تفاصيل تدريب القوات الجوية المصرية والصينية

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل التدريب المشترك بين القوات الجوية الصينية ونظيرتها المصرية والتي أطلق عليها نسور الحضارة 2025.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن القوات الجوية الصينية عددها ربع مليون فرد، وهي ثالث أقوى قوات جوية في العالم بعد أمريكا وروسيا.

وأوضح أن الصين تمتلك قوة في الصناعات العسكرية وتنتج الطائرات الشبح حاليا التي تعد من الجيل الخامس، حيث تعمل بكين على تطوير دفاعاتها الجوية.

وأكد الصينيين مشرفين مصر النهاردة وتم إطلاق اسم نسور الحضارة على التدريب لأن البلدين أصحاب أقدم حضارتين في التاريخ، لافتًا إلى أن التدريب شهد مشاركة مقاتلات متعددة المهام.

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