"الصحة" تكشف تفاصيل جديدة بشأن مخالفات بـ"لبن".. واستئناف نشاطها مشروط

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الأسباب وراء قرار إغلاق عدد من فروع سلسلة "بلبن" والمحلات التابعة لها.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أكد أن هذا الإجراء لم يكن قرارًا مفاجئًا أو وليد اللحظة، بل جاء نتيجة لرصد مخالفات صحية استدعت التدخل والتصحيح.

وكشف الدكتور عبدالغفار، عن حملات تفتيشية مكثفة قامت بها وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، حيث تم المرور على أكثر من 63 ألف منشأة غذائية منذ بداية يناير وحتى تاريخه، ونتيجة لهذه الحملات، تم سحب 23 ألفًا و453 عينة غذائية متنوعة وإرسالها إلى المعامل المركزية للصحة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 387 محضرًا وضبط 327 طنًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 48 ألفًا و307 لترات من العصائر والمشروبات التي تبين تغير في مواصفاتها الطبيعية.

وفيما يتعلق بفروع "بلبن" المغلقة، أكد الدكتور عبدالغفار، أنه لا يوجد أي عائق أمام إعادة فتحها واستئناف نشاطها، شريطة أن تقوم السلسلة بتلافي كافة الملاحظات والمخالفات الصحية التي تم رصدها.

وشدد على أن جميع فروع المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها ستعاود العمل فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية اللازمة لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

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