البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية

كتب- عمرو صالح:

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندريةوبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك في القداس، عدد من المطارنة والأساقفة والكهنة، وبحضور مندوب عن الرئيس وعدد من الوزراء، وحضور الأقباط حاملي الدعوات الشخصية.

وبدأ منذ قليل توافد المهنئين إلى كاتدرائية الأنبا رويس بالعباسية؛ للاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث شهدت الكاتدرائية حضورًا كبيرًا من المهنئين من كبار رجال الدولة وممثلي المؤسسات والهيئات وسفراء عدد من الدول.

ويشارك في الاحتفالية المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشؤن النيابية والتواصل السياسي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وفيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ و النائب عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والنائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب و النائب عمرو قطامي عضو مجلس النواب.