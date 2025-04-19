الحكومة: نمو ملحوظ في حجم الصادرات المصرية للخارج

كتبت- داليا الظنيني:

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن نمو ملحوظ في حجم الصادرات المصرية إلى الخارج، مشيرًا إلى أن هذا النمو يأتي ثمرة للإجراءات المتعددة التي تبنتها الدولة خلال الفترة الأخيرة بهدف دعم قطاعي الصناعة والتصدير.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أكد على أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصانع وتيسير عمليات الإفراج الجمركي.

و أوضح الحمصاني أن مجمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تستهدف بشكل أساسي تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ويهدف هذا التحسين إلى تشجيع التوسع في المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة في مجال توطين الصناعات المختلفة، بالإضافة إلى زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية.

وأكد متحدث الوزراء على وجود قطاعات صناعية عديدة شهدت زيادة في حجم صادراتها إلى الأسواق الخارجية. وقد تجلى هذا النمو في الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء مؤخرًا إلى مدينة العاشر من رمضان، والتي شملت تفقد عدد من المصانع العاملة في مجالات حيوية مثل صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والمعدات الكهربائية، ومستلزمات البنية التحتية، وغيرها من الصناعات التي تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية نسبية.

وأشار الحمصاني إلى أن مصر تمتلك خبرة واسعة في العديد من الصناعات، بالإضافة إلى ميزة السعر التنافسي، مما مكنها من التصدير إلى العديد من الدول حول العالم.

وأكد على أن التطورات الدولية الحالية، مثل فرض بعض الدول رسومًا جمركية على منتجات دول أخرى، تمنح المنتجات المصرية الواعدة ميزة إضافية في التصدير إلى الأسواق المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية واللاتينية، التي فتحت أبوابها لاستقبال المنتجات المصرية.