الصحة: سلامة الغذاء عرضت على مالكي "بلبن" استيفاء الإجراءات لكنهم لم يستجيبوا سابقاً

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والإسكان عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة سلسلة بلبن والمحلات التابعة.

وأوضحت "سلامة الغذاء"، أنه بتاريخ 6-4-2025، عقدت اجتماعًا مع أحد مالكي العلامة التجارية "بلبن" وفريق من الفنيين العاملين بها، وتم عرض الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها من قبلهم سواء في مصانعهم أو في منافذ البيع الخاصة بهم.

وأشارت إلى أنه لم يتم الاستجابة تجاه اتخاذ اللازم نحو استيفاء هذه الإجراءات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، لبحث آليات وضوابط الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت المعنية بتداولها، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصري.