محافظة القاهرة: ضبط أكثر من 10 أطنان فسيخ ورنجة فاسدة ولحوم غير صالحة

كتب- محمد نصار:

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري بالقاهرة بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع وتوافر كافة الخدمات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، والأحياء، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفال الأخوة المسيحيين بعيد القيامة، واحتفالات شم النسيم وأعياد الربيع.

وطالب محافظ القاهرة، مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم، والدواجن المجمدة والطازجة، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى هذا السياق أشار الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت بعدة حملات خلال الأسبوعين الماضيين على الأسواق تمكنت خلالها من ضبط ١٠ أطنان و٦٤٥ كجم فسيخ ، وسردين، وملوحة، ورنجة، وبطارخ، وأسماك متغيرة الخواص، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومجهولة المصدر، كما تم ضبط ٢٠٠ كجم كبدة، وسجق، وكلاوي، ولحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير ٢٦ محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم، وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على مدار اليوم حفاظًا على صحة المواطنين.