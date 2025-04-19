السيسي يعزي في ضحايا حادث غرق مركب بنهر الكونغو

كتب- محمد نصار:

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص تعازيه للرئيس الكونغولي ولشعب الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق إحدى المراكب مؤخرًا في نهر الكونغو.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي، اليوم، مع فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال أكد عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وحرص الجانبين على تعزيز هذه الروابط عبر استكشاف آفاق أوسع للتعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، مع التركيز على سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل بما يحقق مصالحها المشتركة، حيث أكد الرئيسان على أهمية الالتزام بالتوافق بين دول الحوض، بما يسهم في تعزيز أطر التعاون واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المشتركة.

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