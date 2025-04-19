مفيش تهاون.. تحذير عاجل من "السياحة" بشأن موسم الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد البيه، عضو غرفة شركات السياحة، إن المملكة العربية السعودية تستعد هذا العام لموسم الحج الجديد عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات المشددة، في إطار تنظيم دخول الحجاج وضمان سلامة وأمن الموسم.

وأكد البيه، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن السلطات السعودية قررت زيادة غرامات مخالفي ضوابط الحج؛ خصوصًا المسافرين بتأشيرات غير مخصصة لأداء المناسك، قائلًا: "السنين اللي فاتت ماكنوش بيعملوا بها؛ ولكن السنة دي هيعملوا بها".

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن المملكة أوقفت العمل بتأشيرة الترانزيت، بالإضافة إلى معظم أنواع التأشيرات الأخرى، باستثناء تأشيرة الحج، وذلك ضمن استعداداتها المكثفة لتفادي أي تجاوزات أو أخطاء تكررت خلال موسم الحج السابق.

وأوضح البيه أن السلطات السعودية حددت الأول من شهر ذي القعدة كآخر موعد لدخول مكة المكرمة؛ في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة والتنظيم.

ولفت عضو غرفة شركات السياحة إلى أن المملكة لم تصدر بعد تعميمًا رسميًّا إلى المطارات بمنع دخول أراضيها لغير حاملي تأشيرات الحج؛ ولكن من المنتظر إصداره قريبًا.

واختتم عضو غرفة شركات السياحة تصريحاته، مؤكدًا أن موسم الحج هذا العام سيشهد رقابة غير مسبوقة؛ حيث تتعامل الجهات المعنية السعودية بصرامة مع أية محاولات للتحايل أو دخول مكة دون تأشيرة نظامية، مؤكدًا: "السنة دي مش هيحصل ربع اللي حصل السنة اللي فاتت، ومش هيكون فيه أي تهاون".

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