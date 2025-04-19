فرص عمل برواتب مجزية في لبنان.. عقد قابل للتجديد ومزايا متعددة -رابط التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، توفير 5 فرص عمل جديدة في دولة لبنان، بمهنة عمال زراعيين؛ للعمل لدى شركة "روبنسونز".

جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب المصري في الخارج، من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

رواتب ومزايا فرص عمل لبنان

يبلغ الراتب الشهري، بحسب بيان وزارة العمل، 500 دولار (تعادل 25564 جنيهًا)، بالإضافة إلى عدد من المزايا التي توفرها الشركة وتشمل وثيقة تأمين وسكنًا مكيفًا وكهرباء وخدمة إنترنت.

شروط التقديم على فرص عمل في لبنان

جاءت شروط التقديم على فرص عمل في لبنان، كما يلي:

- يتراوح عمر المتقدم بين 20 و40 عامًا.

- مدة العقد سنة قابلة للتجديد.

موعد انتهاء التقديم على فرص عمل ووظائف لبنان

يكون موعد انتهاء التقديم على فرص عمل ووظائف لبنان، الثلاثاء المقبل 22 أبريل 2025، من خلال الرابط التالي، من هنا:

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