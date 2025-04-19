وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد وذلك بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والتي ترأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

وقدمت وزيرة التنمية المحلية، التهنئة إلى القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد والدكتور سامح موريس راعي الكنيسة وقيادات الطائفة الإنجيلية في مصر بمناسبة عيد القيامة.

وأعربت منال عوض، عن تمنياتها بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصر بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركات، داعية الله أن يرزق مصر الغالية الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضًا:

بداية انفراج أزمة "بـ لبن".. اجتماع مرتقب مع الجهات المختصة.. والشركة: مستعدون للتصحيح

25 صورة من افتتاح معرض الزهور بالمتحف الزراعي بالدقي