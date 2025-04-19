زاهي حواس: نقش الكشف الأثري بالأردن عبارة عن "خرطوش" يعود للملك رمسيس الثالث

كتب (أ ش أ):

قال الدكتور زاهي حواس، إن الكشف الأثري الجديد الذي أعلن الأردن عنه، اليوم السبت، بمنطقة وادي رم جنوب الأردن، يعود بكل تأكيد للملك رمسيس الثالث.

وأضاف حواس، في تصريح إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه اطلع على الكشف الأثري من خلال تصويره بطريقة دقيقة من جانب المسئولين في دائرة الآثار العامة الأردنية وهناك بالفعل نقوش فرعونية تعود لعصر الملك رمسيس الثالث.

وأشار إلى أن الأثر موجود على صخرة في منطقة وداي رم وهي منطقة معروف أن الملك رمسيس الثالث يعتبرها منطقة استراتيجية للتجارة مع شبه الجزيرة العربية، مشيرًا إلى أنه قرأ النقوش وتأكد من أنها تحمل - خرطوش) يعود للملك المصري رمسيس الثالث (1186-1155 قبل الميلاد) ومدون عليها اسمه.

وعلى هامش المؤتمر تم تكريم الدكتور حواس من دائرة الآثار العامة الأردنية عبارة عن لوحة مجسمة مكتوب عليها باللغة الفرعونية.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين دائرة الآثار العامة الأردنية ومعهد زاهي حواس لترميم الآثار بالقاهرة، وقعتها من الجانب الأردني وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب ومن الطرف الآخر الدكتور حواس.

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