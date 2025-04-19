رئيس الوزراء يتفقد مجموعة مصانع التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة "توكل ستيل"

كتب- محمد سامي:

تفقَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان؛ مجموعة مصانع شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة "توكل ستيل"، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.

كان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه، فور الوصول، المهندس شريف عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة جيلا التوكل الكهربائية، والمهندس شادي توكل، رئيس مجلس إدارة شركة "توكل ستيل".

وعقب وصوله لمقر المجموعة، استمع رئيس الوزراء، إلى عرضٍ تقديمي قدمه المهندس شريف عبد الفتاح، عن مصانع الشركة الثلاثة ودورها المهم في المشروعات القومية، وهي مصنع الجلفنة الذي تم افتتاحه في 2019، ومصنع الأبراج الذي تم افتتاحه في عام 2021، ومصنع الأعمدة والهاي ماست وقد تم افتتاحه عام 2023.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، خلال العرض أن "توكل ستيل" تعد إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال الصناعات الكهربائية منذ عام 1975، كما أنها رائدة في تصنيع وتوريد الحلول المتكاملة، لافتًا إلى أن المجموعة تضم أكثر من 4500 موظف، قائلا: نحن شركاء ووكلاء معتمدون لشركات عالمية، ويتجاوز حجم استثمارات شركات المجموعة 7 مليارات جنيه.

ولفت المهندس شريف عبد الفتاح إلى مصنع تحالف (سيجنفاي الهولندية، جيلا لتقنيات الإضاءة) موضحًا أنه يتم ضخ استثمارات أجنبية تصل إلى 50 مليون دولار، ويتم التصدير إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 60–80%، كما أن العمالة مصرية بالكامل، وتزيد على 1000 عامل وفني ومهندس.

كما استعرض المهندس شادي توكل، التعاون القائم بين مجموعة مصانع شركة التوكل والأشقاء في المملكة العربية السعودية لتصدير منتجات الشركة.

فيما أكد المهندس وائل محمد، المدير التجاري للشركة، أن "توكل ستيل" لديها عدد كبير من المشروعات داخل مصر، وأهمها مساهمة الشركة في مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال صناعة 40 ألف عمود جهد منخفض و18 ألف برج جهد منخفض، فضلًا عن مشروع قطار المونوريل بالقاهرة، ومشروع القطار السريع، ومترو القاهرة الخط الثالث، ومشروع الري المحوري، ومحور أبو زكري بالإسكندرية، والشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، ومشروع مستقبل مصر، وأبراج جهد عالي وجهد فائق، وغيرها.

وبعد ذلك، تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي مصنع الأبراج، مستمعًا في أثناء ذلك إلى شرح من المهندس وليد أحمد، مدير المصنع، الذي أوضح أن المصنع متخصص في إنتاج أبراج نقل الطاقة الكهربائية (66 كيلو فولت، 220 كيلو فولت، 500 كيلو فولت)، وأبراج الاتصالات الأرضية، والأبراج الهيكلية (مثل أبراج القطار السريع)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 طن شهريًا، ضمن عنبر إنتاج مساحته 4000 متر مربع.

وأضاف مسؤول المصنع، أن مراحل التشغيل الرئيسية تتمثل في المرحلة الأولى، وهي مرحلة العمليات الأساسية وتعتمد على ماكينات تشغيل متحكم بها آليا، والمرحلة الثانية "مرحلة العمليات الإضافية" وتشمل عمليات يدوية ونص آلية.

وشاهد رئيس مجلس الوزراء، عدة نماذج من منتجات الأبراج المستخدمة في مشروع القطار الكهربائي السريع، حيث تفقد خط إنتاج الزوايا، ماكينة تشكيل الزوايا، خط اللحام والتشطيب للأبراج والأعمدة المستخدمة في مشروع القطار الكهربائي السريع.

كما تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، مصنع الجلفنة، مستمعًا إلى شرح من المهندس عبد المعز عبد الله، والمهندسة دعاء فتحي، مسؤولا المصنع، حيث أوضحا أن هناك 3 مراحل للجلفنة على الساخن، وهي: التعليق، وتتم في 3 محطات، ومنطقة المعالجة الكيميائية (الكبسولة)، ومنطقة الجلفنة.

وحرص رئيس الوزراء ومرافقوه، في مصنع الجلفنة على تفقد مرحلة تعليق المشغولات الحديدية، كما توجه لتفقد نقطة المشاهدة المطلة على محطة المعالجة الكيميائية، ومرحلة تشطيب الحديد المجلفن ومحطة حوض الجلفنة، وهو أعمق حوض جلفنة في مصر.

وبالإضافة إلى مصنع الأبراج ومصنع الجلفنة، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، على تفقد مصنع الأعمدة، مستمعًا إلى شرح من المهندس محمد غالي، مدير المصنع، حيث أكد أن مصنع الأعمدة والصواري يقوم بإنتاج أعمده الإنارة بجميع أنواعها، واستعرض مدير المصنع منتجات المصنع ومراحل التشغيل الأساسية ومراحل التصنيع واللحام، مؤكدًا الحرص الشديد على تبني المعايير العالمية في التصنيع ومنافسة المنتجات الدولية.

وفي ضوء ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مرحلة دخول المواد الخام، ومرحلة تقطيع وكبس الحديد المستخدم في تصنيع الأعمدة، ونموذج أعمدة الرفع والإنزال، ونماذج قواعد أبراج اللاسلكي، ونماذج من المنتج النهائي لأعمدة الإنارة وصواري أبراج الاتصالات الجاهزة لتلبية الطلب المحلي لشركات الكهرباء وكذلك التصدير لعدة دول.

كما شاهد الدكتور مصطفى مدبولي، نماذجًا للمنتجات النهائية من الأعمدة الكهربائية للإنارة والأعمدة الكهربائية للقطار السريع الجاهزة للتسليم.

وفي ختام التفقد، تم التقاط صورة تذكارية تجمع رئيس الوزراء بالمهندسين والعمال في المصنع.

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