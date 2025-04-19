المدير المساعد لـ "الفاو": نستهدف الخروج بمعرض الزهور للعالمية في نسخته القادمة

كتب- محمد نصار:

أعرب الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، عن سعادته بالاشتراك مع وزارة الزراعة في تنظيم معرض الزهور ولأول مرة في نسخته الـ 92.

جاء ذلك خلال مراسم افتتاح معرض الزهور في نسخته الـ 92 اليوم السبت، وذلك في المتحف الزراعي بالدقي في الجيزة.

وأشار "الواعر"، إلى أن مشاركة الفاو تستهدف الخروج بالمعرض إلى العالمية من خلال دعوة الدول للمشاركة في نسخته القادمة.

وأضاف أن حضور عدد كبير من السفراء اليوم، افتتاح المعرض يصب في هذا الإطار، لافتًا إلى أن المعرض يفتح فرص عمل كبيرة للشباب ويسهم في مستوى معيشة صغار المزارعين وكذلك فتح آفاق كبيرة لمنتجي ومصدري الزهور ونبات الزينة.

يشار إلى أن معرض زهور الربيع، يعد أقدم وأكبر معرض للزهور ونباتات الزينة في مصر والشرق الأوسط، ويشكل منصة مهمة لعرض أحدث المنتجات والابتكارات في مجالات نباتات الزينة، والزهور، واللاندسكيب، ومستلزمات الحدائق، كما يتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة مثل ورش العمل والندوات التوعوية وعروض فنية وثقافية موجهة لجميع أفراد الأسرة، مما يجعله حدثًا سنويًا ينتظره الجمهور والمهتمون بهذا القطاع.

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