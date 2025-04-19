وزيرة البيئة: أسعار منتجات معرض الزهور رمزية وتبدأ من 5 جنيهات

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم السبت، في افتتاح معرض زهور الربيع في نسخته الـ 92، وذلك بحضور علاء فاروق، وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة للأمم المتحدة "فاو".

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال مشاركتها في افتتاح معرض "زهور الربيع"، أن المعرض يعد فرصة فريدة للاطلاع على أنواع الأشجار والنباتات المختلفة من شتى دول العالم.

وأشارت إلى أن المعرض يهدف إلى التوعية بأهمية الأشجار في حياتنا اليومية، والترويج للعودة إلى الطبيعة، وهي رسالة أساسية تسعى الوزارة إلى ترسيخها لدى المواطنين.

وأوضحت أن المعرض يشهد مشاركة دولية واسعة من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، والكويت، والصين، واليابان، والسنغال، وغيرها من الدول الأفريقية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن المعرض يتضمن 3 محاور رئيسية؛ الأول يركز على عرض أنواع النباتات النادرة التي تزرع في مصر مع تقديم معلومات حول كيفية العناية بها، بينما يسلط المحور الثاني الضوء على المشغولات اليدوية والحرف التراثية، والتي تبرز المهارات المصرية الأصيلة، أما المحور الثالث، فيتمثل في الترويج للتشجير، بمشاركة عدد كبير من المصنعين والمصدرين المتخصصين في أنواع الأشجار المختلفة.

كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن من أبرز ما يميز المعرض هو توفير منتجات بأسعار رمزية تبدأ من 5 جنيهات فقط، تقدمها عدد من الجهات منها وزارات الزراعة، والموارد المائية والري، وعدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة في جهود التشجير والعودة للطبيعة، خاصة في ظل التحديات البيئية التي يواجهها العالم، كتغير المناخ والتصحر.

ولفتت الوزيرة، إلى أنه في إطار دعم الحرف اليدوية فقد تم العمل على دمج معرض "ديارنا" ضمن فعاليات المعرض، وذلك للترويج للمنتجات المصرية تحت شعار "صنع في مصر"، وإبراز قدرة الأيادي المصرية على إنتاج أعمال متميزة توفر فرص عمل جديدة، كما يضم المعرض أنواعًا نادرة من الزهور، بعضها مستورد ويتم زراعته محليًا في صوب زراعية مناسبة، تمهيدًا لإعادة بيعها ونشرها.

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