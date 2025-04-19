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تزامنًا مع شم النسيم.. تحذير من الصحة بشأن تناول الفسيخ والرنجة

01:50 م السبت 19 أبريل 2025

وزارة الصحة والسكان

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كتب- محمد نصار:

حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة، وذلك بالتزامن مع احتفالات شم النسيم.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي، اليوم السبت، إن الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة، يؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم، حيث يحتوي الفسيخ والرنجة على كميات كبيرة من الأملاح التي تؤثر على مستويات الضغط في الدم.

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وزارة الصحة والسكان الفسيخ الرنجة شم النسيم
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