السيسي مهنئًا الأقباط بعيد القيامة: النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن

كتب- محمد نصار:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وجاء نص البرقية كالتالي: "يسرني أن أبعث إلى قداستكم وإلى إخواننا الأقباط بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم بالخير والبركات.. واغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بصدق مشاعر الود والمحبة التي تربط أبناء الوطن الواحد، فالنسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن وتنميته، وهذا ما يسطره دائما أبناء مصر معا مجسدين بذلك ملحمة وطنية راسخة على مر التاريخ".

وأضاف الرئيس: "أدعو الله -عز وجل- أن يحفظكم ويرعاكم، متمنيًا لكم عيدًا سعيدًا تنعمون فيه بموفور الصحة والسعادة، ولمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرخاء".

كما أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقيات تهنئة مماثلة إلى أقباط مصر بالخارج نقلتها سفارات وقنصليات مصر حول العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد حيث هنأهم بالعيد وتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق.

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