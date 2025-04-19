"الزراعة": مشاركة الفاو في معرض "زهور الربيع" نقلة نوعية

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لأول مرة في النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع تمثّل نقلة نوعية كبيرة، وستُسهم بشكل واضح في زيادة صادرات مصر من نباتات الزينة.

وفي تصريح لقناة "إكسترا نيوز"، أوضح "القرش"، أن هذه المشاركة الدولية ترفع المعرض من كونه فعالية محلية إلى حدث عالمي، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من العارضين والمشاركين المصريين، وما يضمه المعرض من نباتات وزهور نادرة.

كما أشار إلى أن وزارة الزراعة قدّمت دعماً كبيراً لصغار المنتجين، لمساعدتهم على الدخول في مجال التسويق والمنافسة، مما يعزز فرصهم في النمو والتوسع.

ولفت المتحدث، إلى أن هناك اهتمامًا واسعًا من الوفود الدولية، خاصة الأفريقية، بزيارة المعرض هذا العام، ما يعكس تزايد الاهتمام العالمي بصادرات الزينة المصرية.

وأكد أن إقامة المعرض داخل المتحف الزراعي يُعد إضافة قيّمة، نظرًا لما يتمتع به المتحف من تاريخ عريق، كونه من أقدم المتاحف الزراعية في العالم.

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