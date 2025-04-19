تصل لـ 40 درجة.. الأرصاد تعلن ذروة ارتفاع الحرارة وتحذر المواطنين

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة الحالية.

وقالت منار غانم، في تصريحات تليفزيونية، إن البلاد تشهد حالة من الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة حيث تتأثر معظم المناطق بالكتل الهوائية الصحراوية التي تساهم في زيادة حرارة الشمس، كما يوجد مرتفع جوي يؤدي إلى ارتفاع الحرارة أيضًا.

وأضافت أن الحرارة تصل على القاهرة إلى 30 و31 درجة وتستمر على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع، بينما تصل لـ 24 درجة على السواحل الشمالية والمناطق الجنوبية بين 34 و38 درجة.

وأكدت أن ذروة ارتفاع الحرارة سيكون يوم الثلاثاء المقبل حيث تصل الحرارة لـ 40 درجة على المناطق الجنوبية و35 درجة على القاهرة.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بأجواء ربيعية حارة، حيث تتراجع درجات الحرارة خلال فترة الليل، وتسجل على القاهرة بين الـ 16 و17 درجة.

وحذرت منار غانم، من تخفيف الملابس خلال فترة الليل، حيث تتراجع الحرارة فضلًا عن وجود نشاط رياح.

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