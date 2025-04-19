تفاصيل طلب إحاطة بشأن حوادث مزلقان الكوبري العلوي المتكررة في دمنهور

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم السبت، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، بشأن الحوادث المتكررة للمواطنين أثناء عبورهم قضبان السكة الحديد بمزلقان الكوبري العلوي بدمنهور.

وأوضحت الكاتب، في طلب الإحاطة، أنه لا يكاد يمر أسبوع إلا ويفجع أهالي مدينة دمنهور بضحية جديدة تحت عجلات القطارات؛ فالعشرات أُزهقت أرواحهم في حوادث متكررة أثناء عبور قضبان السكة الحديد بمزلقان الكوبري العلوي، وأبرزها مصرع فتاة أثناء عبورها شريط السكة الحديد.

وقالت عضو مجلس النواب: على الرغم من السعي المتواصل من وزارة النقل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتطوير ورفع كفاءة واحد من أهم مرافق وسائل النقل العامة، وهو مرفق السكك الحديدية؛ فإنه ما بين الحين والآخر يستيقظ الأهالي بمدينة دمنهور على نبأ وقوع حادث جديد يحصد أرواح العديد من الضحايا بمزلقان الكوبري العلوي.

وطالبت الدكتورة نيفين الكاتب بتوجيه طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة في هذا الشأن؛ لبحثه ومناقشته، لوضع دراسة وحلول سريعة؛ منعًا لتكرار تلك الحوادث ووقف نزيف الدماء وتقليل المخاطر بشكل فعال، وهذا يتمثل في إنشاء سور من الطوب على طول شريط السكة الحديد، يمتد من مزلقان الكوبري العلوي، وصولًا إلى منطقة الكوبري الدولي.

وتابعت عضو مجلس النواب: نرى أن هذا السور سوف يمنع عبور المشاة العشوائي لشريط السكك الحديدية؛ خصوصًا من قِبل طلاب مناطق أرض أدمون والحوفي الذين يضطرون يوميًّا لعبور شريط السكة الحديد، للوصول إلى دروسهم ومدارسهم الواقعة في شارع جلال والشارع الجديد وبالقرب من المستشفى العام، أو إنشاء كوبري مشاة أعلى مزلقان السكة الحديد؛ لعبور المواطنين، وتوجيه أصحاب السيارات لاستخدام الكوبري العلوي أو مزلقان بوابة المساحة، مع ضرورة توفير فرد شرطة على مزلقان الكوبري العلوي بصفة مستمرة؛ حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

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