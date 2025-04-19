نيابة عن السيسي.. وزير العمل يفتتح مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

كتب- محمد أبو بكر:

يفتتح محمد جبران، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، اليوم السبت، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعايته، فعاليات الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي، والتي تُعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة واسعة من وزراء العمل العرب وممثلي أطراف العمل الثلاثة.

يشهد المؤتمر حضور 18 وزير عمل عربي، إلى جانب نحو 440 مشاركًا من ممثلي الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، وعدد من المنظمات العربية والدولية، وسفراء وشخصيات عامة من مختلف الدول.

ومن المقرر أن يُلقي الوزير محمد جبران، كلمة ترحيبية نيابة عن الرئيس السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية، التي تتضمن كلمات: الدكتور محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بجمهورية اليمن، رئيس المؤتمر، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، ومحمد الجيطان، نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية.

ويناقش المؤتمر خلال فترة انعقاده عددًا من البنود والملفات الحيوية التي تمثل أولويات المرحلة الراهنة، وتأتي الدورة الـ51 في توقيت محوري، إذ تتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس منظمة العمل العربية، والذكرى الثمانين لإنشاء جامعة الدول العربية.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم 25 شخصية عربية من رواد العمل في المنطقة، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم البارزة وجهودهم المشهودة في خدمة قضايا العمل والتنمية والإنتاج.

وتتضمن أعمال المؤتمر مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان: التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية.. الاقتصادات الواعدة في الدول العربية، وهو التقرير الذي يُلقي الضوء على آفاق تنويع مصادر الدخل والنمو الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

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