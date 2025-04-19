السيسي يشدد على تضامن مصر مع الأردن في مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة

كتب- محمد نصار:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شدّد على تضامن مصر الكامل مع الأردن ودعمها المطلق في مواجهة كل أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الأردن الشقيق، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب نحو حياة آمنة ومستقرة.

وقد أعرب الملك عبد الله الثاني، عن تقديره لهذا الدعم، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين.

كما أوضح السفير محمد الشناوي، أن الاتصال تناول الأوضاع الراهنة في فلسطين، حيث تم بحث الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وناقش الزعيمان، التطورات في الضفة الغربية، وأكدا رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددين على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يمثل الضمان الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس والعاهل الأردني استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، وناقشا آفاق التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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