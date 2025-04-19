بحضور أردوغان.. وكيل أول "النواب" يُشارك في اجتماع البرلمانات الداعمة لفلسطين -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

شارك المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، في الاجتماع التأسيسي الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي عُقد في إسطنبول.

وأشاد الرئيس التركي، خلال كلمته في افتتاح الاجتماع، بالخطة المصرية لتحقيق التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مُطالبًا المجتمع الدولي بتبنيها ودعمها.

وألقى وكيل أول مجلس النواب المصري أثناء مشاركته في الاجتماع كلمة جاء أبرز ما فيها على النحو التالي:

أكد المستشار أحمد سعد الدين أن القضية الفلسطينية تجتاز توقيتًا بالغ الحساسية والصعوبة، ومنحى هو الأخطر منذ عقود، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية استشعرت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة الحالية أنها أزمة تأخذ القضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها إلى منعطف شديد الخطورة.

وأشار وكيل أول مجلس النواب المصري إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ بعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق؛ بل كشف عن نيات ومُخططات خبيثة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ونسفها من الأساس بتهجير الفلسطينيين من أرضهم؛ في خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

شدد سعد الدين على رفض مجلس النواب المصري القاطع أية أطروحات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم؛ سواء قسريًّا أو طوعيًّا أو بشكل مؤقت أو دائم أو أية محاولات تستهدف المساس بالأمن القومي المصري أو استغلال الأراضي المصرية لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.

واستعرض وكيل أول مجلس النواب المصري الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى اتفاق يؤسس لاستدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا الجهود المصرية لاستئناف فتح المعابر البرية لقطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدًا أن معبر رفح مُغلق من الجانب الفلسطيني عقب احتلاله إسرائيليًّا وهو أمر مرفض مصريًّا بشكل قاطع.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين أن الالتزام التاريخي الراسخ تجاه القضية الفلسطينية يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى أن نكسر حاجز الصمت والخذلان الدولي، وأن نكون صوتًا للشعب الفلسطيني الشقيق، عبر التحرك الحثيث مع برلمانات العالم؛ لحث حكوماتها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإجهاض المخططات الإسرائيلية الهادفة لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

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