السكة الحديد: تعديل تركيب قطارين بخط القاهرة/ الإسكندرية والعكس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب قطارى 923/902 (القاهرة/ الإسكندرية) والعكس بعربات أسباني مطور.

وتقرر وفق بيان السكة الحديد، السبت، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 30/4/2025 تعديل تركيب قطار 923 القاهرة/ الإسكندرية بتركيب (11 عربة أسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي.

وتقرر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1/5/2025 تعديل تركيب قطار 902 الإسكندرية/ القاهرة بنفس التركيب الوارد به قطار 923 وبنفس جدوله الحالي.

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