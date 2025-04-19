عصام حجي يشكر الخارجية المصرية لتسهيل نقل جثمان والدته وتقديم العزاء

عبّر الدكتور عصام حجي، العالم المصري البارز بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، عن شكره وتقديره لجهود وزارة الخارجية، ممثلة في الدكتور بدر عبد العاطي والسفير تامر المليجي، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، لتدخلهم وتقديم الدعم اللازم في إتمام الإجراءات المتعلقة بنقل جثمان والدته إلى مصر وتقديم واجب العزاء له.

كما خص الدكتور حجي بالشكر القنصلية المصرية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مثمنًا تعاونها وتسهيلها للمعاملات المتعلقة بهذا الشأن.

وقد أعلن عالم الفضاء عن وفاة والدته، السيدة ماجدة مسلم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: "إنا لله وإن إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي ماجدة مسلم أثناء زيارتها لي في مدينة لوس أنجلوس في أمريكا بعد سنوات طويلة من الفراق".

وتابع الدكتور حجي كلماته المؤثرة في رثاء والدته قائلًا: "أم مصرية كان حلمها في آخر أيامها إن أرجع معها لمصر، ووظيفتي في جامعة القاهرة، ربنا يرحمك يا أمي ويصبرني على فراقك وألقاك في عالم أفضل".