خطة وطنية طموحة لدعم الابتكار..ننشر تفاصيل اجتماع أمانة ريادة الأعمال بـ"الجبهة الوطنية"

كتب-عمرو صالح:

عقدت أمانة ريادة الأعمال التابعة للحزب اجتماعها الأول برئاسة الدكتور ياسر عبدالمقصود، أمين أمانة ريادة الأعمال، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل طموحة تهدف إلى دعم المشروعات الناشئة، وتمكين الشباب، وتحفيز بيئة الابتكار في مختلف القطاعات.



وأكد الدكتور ياسر عبدالمقصود أمين أمانة ريادة الأعمال خلال الاجتماع: "نحن أمام فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في بيئة ريادة الأعمال في مصر، وهذه الأمانة ستكون منصة فاعلة لدعم الشباب وتبني الأفكار الابتكارية، مشيرا إلى إيمانه العميق بأن ريادة الأعمال ليست فقط محركًا اقتصاديًا، بل أداة للتنمية المجتمعية الشاملة."

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحزب على تفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الطاقات الشابة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار.

اقرأ أيضًا:

نهاية "استمارة 6".. قانون العمل الجديد يلغي أداة فصل العمال دون إنذار

رياح وارتفاع الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة