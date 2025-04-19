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اليوم.. افتتاح معرض زهور الربيع في نسخته الـ92

08:00 ص السبت 19 أبريل 2025

معرض زهور الربيع

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كتب- عمرو صالح:

يفتتح اليوم السبت، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض زهور الربيع في نسخته ال 92 بالمتحف الزراعي في الدقي بحضور بعض السادة الوزراء والمحافظين وسفراء الدول العربية والأجنبية وذلك بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو.

وبحسب بيان الزراعة أجرى علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي زيارة للمتحف الزراعي للاطمئنان على مدى جاهزيته لاستقبال المعرض، مؤكدًا أن المعرض مفتوح يوميا للجمهور عقب الافتتاح مباشرة ولمدة شهر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي.

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معرض زهور الربيع علاء فاروق
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