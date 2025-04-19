حدث منتصف الليل| أول تعليق من رئيس "بلبن" على غلق المحلات.. والسعودية تحذر حجاج 2025

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"بلبن مش مجرد براند عادي".. تعليق ساخن من عمرو أديب على أزمة الموسم -(فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار إغلاق عدد من فروع محلات "بلبن"، بالإضافة إلى محلات تابعة لها مثل وهمي وكنافة وبسبوسة وعم شلتت وكرم الشام.

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عضو مجلس إدارة "بلبن": لو فيه مشكلة في محل ألبان يقفلوا محل سمك؟

علق عبدالرحمن محمد عشماوي، عضو مجلس إدارة "بلبن"، على قرار إغلاق عدد من فروع محلات "بلبن"، بالإضافة إلى محلات تابعة لها مثل وهمي وكنافة وبسبوسة وعم شلتت وكرم الشام.

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الكيلو بـ 200 جنيه.. منافذ متنقلة بإمبابة لبيع اللحوم البلدية برعاية "مستقبل وطن"

أطلقت أمانة المشروعات بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الكافي، منافذ متنقلة بإمبابة لبيع اللحوم البلدية بأسعار مدعمة، وذلك بالتعاون مع أمانة الحزب بقسم إمبابة، برئاسة المحاسب محمد زين أمين القسم، والمحاسب أشرف إمام عبد السلام، أمين التنظيم، وبمتابعة وإشراف هانى محمد عضو هيئة مكتب أمانة المشروعات بالمحافظة.

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رئيس "بلبن" يفتح النار: "مفيش محاضر تسمم.. واللي بيحصل ده محصلش قبل كده" -(فيديو)

علق الدكتور مؤمن عادل، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بلبن"، على إغلاق فروع بلبن ووهمي وكنافة وبسبوسة وعم شلتت وكرم الشام.

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غدًا.. وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع في نسخته الـ92

يفتتح غدًا علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، معرض زهور الربيع في نسخته الـ92 بالمتحف الزراعي في الدقي بحضور بعض الوزراء والمحافظين وسفراء الدول العربية والاجنبية وذلك بالاشتراك مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الفاو.

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تحذير عاجل من السعودية بشأن الحج 2025

حذرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من محاولة أداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ دون الحصول على تصريح رسمي عبر منصة "نسك"، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

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عطية الفيومي: يجب توفير سكن ملائم لتعويض ساكني الإيجار القديم

أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب ينتظر حاليًا المقترحات الحكومية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، بعدما طلبت الحكومة مهلة.

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