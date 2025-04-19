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رئيس حزب الوعي يكشف رؤية الحزب للنظام الأمثل للانتخابات البرلمانية

12:04 ص السبت 19 أبريل 2025

الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي

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كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي للنظام الأمثل للانتخابات البرلمانية والتي تتعدد وفقا للدستور ما بين القائمة المطلقة والقائمة النسبية أو الجمع بين القائمتين مع التحفظ على المقاعد الفردية.

وقال في تصريحات لمصراوي، إن الحزب يرى أن النظام الأمثل لانتخابات الغرف التشريعية هو الانتخاب بنظام القائمة النسبية موضحا أنه يعطي الفرصة لكافة الأحزاب بالتمثيل تحت قبة البرلمان وتعددية في الآراء حول كافة التشريعات التي يناقشها البرلمان وذلك باعتباره بأنه ضمن تمثيل كافة فئات المجتمع.

واضاف، أن نظام القائمة النسبية لا يتناسب مع المرحلة الحالية نظرا لحالة الوضع العام التي تمر به الأحزاب موضحا أن القائمة المطلقة هي الأنسب للإنتخابات المقبلة على أن تستعد الأحزاب للانتخاب بالنظام النسبي بإنتخابات 2030 وأن تعتبر المرحلة المقبلة فترة إعداد برامج وكوادر من شأنها أن تنعش الحياة السياسية.

وشدد عادل ضرورة تطبيق كافة المعايير النيابية من قبل الأحزاب على إختيار المرشحين لضمان تمثيل قوي بالغرف التشريعية يحقق أهداف الحزب وتطلعاته.

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باسل عادل حزب الوعي الانتخابات البرلمانية
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