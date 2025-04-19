تزامنًا مع شم النسيم.. الصحة تقدم 7 نصائح يجب اتباعها عند شراء وتناول الفسيخ

كتب- عمرو صالح:

حذرت وزارة الصحة من تناول الفسيخ بكميات كبيرة نظرا لأنه يحتوي على كميات كبيرة من الموالح التي تسبب زيادتها في الإضرار بصحة الإنسان.

ووجهت الصحة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، 7 نصائح للمواطنين لتفادي الأعراض السلبية عن تناول الفسيخ وهي:

1-الشراء من مصادر موثوقة لضمان النظافة بقدر المستطاع .

2-أن تكون عملية التمليح تمت في براميل خشبية وليست صفائح مغلقة حتى لا تتوافر البيئة اللاهوائية التي تساعد على تكاثر الميكروبات التي تسبب التسمم الغذائي.

3-تجميد الفسيخ قبل استخدامه لمدة 48 ساعة لقتل ما به من طفيليات إذا كان قد تم تمليحه لفترة غير كافية.

4-يجب عصر الليمون على الفسيخ.

5-يمكن قلي الفسيخ في الزيت قبل تناوله.

6-عدم تناول كميات كبيرة منه لاحتوائه على نسبة عالية من الأملاح.

7-تناول كميات كبيرة من الخضروات(البصل الأخضر والخس ).

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