"مالك بلبن ينهار على الهواء": لا تقتلوا حلم الشباب -(فيديو)

كتب- حسن مرسي:

دخل الدكتور مؤمن عادل، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بلبن"، في نوبة بكاء خلال تعليقه على إغلاق فروع بلبن ووهمي وكنافة وبسبوسة وعم شلتت وكرم الشام.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر" وجه رئيس مجلس إدارة شركة بلبن، نداء للجهات المختصة: "أنا تحت أمرهم لإعادة فتح الفروع مرة أخرى، ولا تقتلوا حلم شباب مصر المتواجد في 6 براندات وعشرات الفروع".

وتابع الدكتور مؤمن عادل رئيس مجلس إدارة شركة بلبن، لا يوجد لدينا أي مشاكل سابقة ولم يحدث لنا أي مشاكل مع الجهات المعنية بسلامة الغذاء، مستدركاً أنه طوال 4 سنوات لم يحدث أي بلاغ عن حالات إصابة بالتسمم.

وأشار الدكتور مؤمن عادل، إلى أن سيتم إعادة افتتاح فروح بلبن في السعودية والتي تم اغلاقها مؤخراً، معقبًا: "الإغلاق كان احترازيًا، نريد العمل من جديد، عايزين برند مصري عالمي".