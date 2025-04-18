إعلان

"مالك بلبن ينهار على الهواء": لا تقتلوا حلم الشباب -(فيديو)

11:54 م الجمعة 18 أبريل 2025

محلات بلبن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

دخل الدكتور مؤمن عادل، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بلبن"، في نوبة بكاء خلال تعليقه على إغلاق فروع بلبن ووهمي وكنافة وبسبوسة وعم شلتت وكرم الشام.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر" وجه رئيس مجلس إدارة شركة بلبن، نداء للجهات المختصة: "أنا تحت أمرهم لإعادة فتح الفروع مرة أخرى، ولا تقتلوا حلم شباب مصر المتواجد في 6 براندات وعشرات الفروع".

وتابع الدكتور مؤمن عادل رئيس مجلس إدارة شركة بلبن، لا يوجد لدينا أي مشاكل سابقة ولم يحدث لنا أي مشاكل مع الجهات المعنية بسلامة الغذاء، مستدركاً أنه طوال 4 سنوات لم يحدث أي بلاغ عن حالات إصابة بالتسمم.

وأشار الدكتور مؤمن عادل، إلى أن سيتم إعادة افتتاح فروح بلبن في السعودية والتي تم اغلاقها مؤخراً، معقبًا: "الإغلاق كان احترازيًا، نريد العمل من جديد، عايزين برند مصري عالمي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محلات بلبن مؤمن عادل الحكاية عمرو أديب كرم الشام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رئيس "بلبن" يفتح النار: "مفيش محاضر تسمم.. واللي بيحصل ده محصلش قبل كده"- (فيديو)
منطقة عازلة و1300 عملية هجوم والحصار الأطول.. ما حدث في شهر بعد عودة حرب غزة؟
كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" لمصراوي: خفض الفائدة ضروري.. وهذه شروط صندوق النقد الدولي