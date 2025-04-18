"يا لهول الفقد".. وزيرة التضامن تنعي الدكتورة ليلى البرادعي
11:32 م الجمعة 18 أبريل 2025
كتب- عمرو صالح:
نعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، الدكتورة ليلي البرادعي، حيث كتبت عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "يا لهول الفقد، حين يخطف الموت بغتةً روحًا كانت بيننا قبل لحظات!، يترك رحيلٌها المفاجئ ندبةً عميقةً في قلوب محبيها، ويخيم صمتٌ ثقيل في الأرجاء التي كان يملؤها حضورها".
وأضافت: "سيبقى أثر روحك الطيبة عزاءً لمن عرفوك، وصادقوك، وتعلموا على يديك، وسنبقى شاهدين على بصماتك الإنسانية التي لن تمحوها الأيام، لقد تواعدنا بلقاء لن يتم، ولكن دعائي لك لن ينقطع".
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