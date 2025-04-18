"يا لهول الفقد".. وزيرة التضامن تنعي الدكتورة ليلى البرادعي

كتب- عمرو صالح:

نعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، الدكتورة ليلي البرادعي، حيث كتبت عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "يا لهول الفقد، حين يخطف الموت بغتةً روحًا كانت بيننا قبل لحظات!، يترك رحيلٌها المفاجئ ندبةً عميقةً في قلوب محبيها، ويخيم صمتٌ ثقيل في الأرجاء التي كان يملؤها حضورها".

وأضافت: "سيبقى أثر روحك الطيبة عزاءً لمن عرفوك، وصادقوك، وتعلموا على يديك، وسنبقى شاهدين على بصماتك الإنسانية التي لن تمحوها الأيام، لقد تواعدنا بلقاء لن يتم، ولكن دعائي لك لن ينقطع".