"بلبن مش مجرد براند عادي".. عمرو أديب يعلق على أزمة الإغلاق -(فيديو)

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار إغلاق عدد من فروع محلات "بلبن"، بالإضافة إلى محلات تابعة لها مثل وهمي وكنافة وبسبوسة وعم شلتت وكرم الشام.

خلال برنامجه "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، أشار أديب إلى حالة الجدل والتساؤلات التي أثيرت بين الناس عقب الإغلاق المفاجئ لفروع "بلبن" خلال يومين أو ثلاثة، مضيفًا: "مع المنافسة الشرسة في السوق كل شيء وارد، وأنا كدولة مليش دعوة حتى أرى وأتأكد وأحقق".

وأوضح أديب، أن محاولات التواصل مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على توضيح لم تثمر، بينما صرحت محافظة الجيزة بأنها جهة تنفيذية، وأشارت المحليات إلى أن القرار إداري وليس من اختصاصها.

وشدد مقدم "الحكاية"، على مبدأ سيادة القانون، مؤكدًا أنه "مفيش حد في مصر كبير إذا خالف الاشتراطات الصحية".

وتابع: "الناس في مصر يتحدثون في أشياء غريبة جدًا في الواقعة بعيدًا عن الاشتراطات الصحية، اشمعنى بلبن؟.. عندنا عشرات البراندات في مصر شغالين في الحلويات أساميهم زي الطبل، بلاش غلق لبراند يضم 25 ألف عامل، المسؤول يشوف المشكلة فين والبراند ملزم بتوفيق أوضاعه ويفضل تحت أعين الرقابة وأجهزة الدولة المعنية للتأكد من السلامة الصحية".