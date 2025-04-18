إعلان

عضو مجلس إدارة "بلبن": لو فيه مشكلة في محل ألبان يقفلوا محل سمك؟

10:56 م الجمعة 18 أبريل 2025

غلق وتشميع محلات بلبن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

علق عبدالرحمن محمد عشماوي، عضو مجلس إدارة "بلبن"، على قرار إغلاق عدد من فروع محلات "بلبن"، بالإضافة إلى محلات تابعة لها مثل وهمي وكنافة وبسبوسة وعم شلتت وكرم الشام.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أكد أنه تم سحب عينات من فروعهم وجاءت نتائجها "سليمة جدًا"، متسائلًا: "لو فيه مشكلة في محل ألبان يقفلوا محل سمك ليه؟".

وأشار إلى أن بيان الغلق صدر بعد يومين من الإغلاق وليس في وقت حدوثه، معربًا عن استياءه من رفض الجهات المعنية مقابلتهم لفهم أسباب الإغلاق.

ولفت "عشماوي"، إلى أن "بلبن" تضم 25 ألف عاملاً يعيلون أسرًا وعائلات، مؤكدًا أن جميع العاملين في إدارة الشركة من المصريين، وفيما يتعلق بمحل "كرم الشام"، أوضح أن لديهم شريكًا عربيًا فيه لكن الإدارة تابعة لـ "بلبن".

وأشار إلى النجاح الكبير الذي حققته الشركة في فترة وجيزة، معربًا عن استيائه من ربط النجاح بالشبهات، قائلًا: "كل حد ناجح في البلد تطلع عليه شبهات غسيل أموال".

واستنجد "عشماوي"، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنه إذا كان هناك أي خطأ، فإن الشركة مستعدة لتلافيه وتعديله، "بلاش نقعد الآلاف في بيوتها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غلق وتشميع محلات بلبن محلات بلبن بلبن عبدالرحمن محمد عشماوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رئيس "بلبن" يفتح النار: "مفيش محاضر تسمم.. واللي بيحصل ده محصلش قبل كده"- (فيديو)
منطقة عازلة و1300 عملية هجوم والحصار الأطول.. ما حدث في شهر بعد عودة حرب غزة؟
كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" لمصراوي: خفض الفائدة ضروري.. وهذه شروط صندوق النقد الدولي