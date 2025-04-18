عضو مجلس إدارة "بلبن": لو فيه مشكلة في محل ألبان يقفلوا محل سمك؟

كتب- حسن مرسي:

علق عبدالرحمن محمد عشماوي، عضو مجلس إدارة "بلبن"، على قرار إغلاق عدد من فروع محلات "بلبن"، بالإضافة إلى محلات تابعة لها مثل وهمي وكنافة وبسبوسة وعم شلتت وكرم الشام.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أكد أنه تم سحب عينات من فروعهم وجاءت نتائجها "سليمة جدًا"، متسائلًا: "لو فيه مشكلة في محل ألبان يقفلوا محل سمك ليه؟".

وأشار إلى أن بيان الغلق صدر بعد يومين من الإغلاق وليس في وقت حدوثه، معربًا عن استياءه من رفض الجهات المعنية مقابلتهم لفهم أسباب الإغلاق.

ولفت "عشماوي"، إلى أن "بلبن" تضم 25 ألف عاملاً يعيلون أسرًا وعائلات، مؤكدًا أن جميع العاملين في إدارة الشركة من المصريين، وفيما يتعلق بمحل "كرم الشام"، أوضح أن لديهم شريكًا عربيًا فيه لكن الإدارة تابعة لـ "بلبن".

وأشار إلى النجاح الكبير الذي حققته الشركة في فترة وجيزة، معربًا عن استيائه من ربط النجاح بالشبهات، قائلًا: "كل حد ناجح في البلد تطلع عليه شبهات غسيل أموال".

واستنجد "عشماوي"، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنه إذا كان هناك أي خطأ، فإن الشركة مستعدة لتلافيه وتعديله، "بلاش نقعد الآلاف في بيوتها".