رئيس "بلبن" يفتح النار: "مفيش محاضر تسمم.. واللي بيحصل ده محصلش قبل كده"- (فيديو)

كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور مؤمن عادل، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بلبن"، على إغلاق فروع بلبن ووهمي وكنافة وبسبوسة وعم شلتت وكرم الشام.

وقال "عادل"، مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "أنا مصري ابن مصري ومعنديش أي جنسية تانية وخريج طب بيطري"، مشددًا على أن "بلبن" هو نتاج حلم مجموعة من الشباب المصري الطموح.

وأعرب رئيس بلبن عن فخره بنجاح الشركة وتوسعها، حيث تم اليوم افتتاح الفرع العاشر للشركة خارج مصر، وتحديدًا في منطقة السالمية بدولة الكويت.

وكشف، أن "بلبن" أصبحت مؤسسة مصرية ناجحة لها فروع في 9 دول عربية، تشمل قطر والبحرين وليبيا والسعودية والإمارات والكويت وغيرها.

وردًا على الاتهامات المتعلقة بحالات تسمم، أكد الدكتور عادل، قاطعًا أنه على مدار 4 سنوات من عمل الشركة، لم يتم تحرير أي محضر ضد أي من فروع الشركة في أي دولة بسبب حالة اشتباه في تسمم غذائي.

وأضاف أنه لم يصدر أي تعليق سلبي من أي مفتش صحة على أي فرع من فروع "بلبن" خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بقرار إغلاق أحد فروع الشركة في المملكة العربية السعودية، أوضح الدكتور عادل، أن فرع السعودية تم إغلاقه احترازيًا لأسباب صحية وسيتم إعادة افتتاحه خلال أسبوع، مشيرًا إلى أن فرع جازان في السعودية شهد وجود اشتباه في حالات نزلة معوية، مؤكدًا أن الحالات قيد المتابعة الدقيقة.

واستنكر الدكتور عادل، الحملة التي تستهدف "بلبن"، مؤكدًا أن الشركة تبيع ملايين المنتجات يوميًا، ولو كانت هناك حالات تسمم حقيقية، لكانت هناك محاضر تسمم غذائي، وهو ما لم يحدث على الإطلاق. وتساءل: "طب معقول لو فيه أسباب صحية في فرع هيقفلوا كل الفروع؟".

وتابع: "إحنا مصريين وولاد البلد، عندنا التزامات للموردين بالملايين وعندنا بيوت مفتوحة"، متسائلًا: "هل حصلت في مصر قبل كدة أنه تم إغلاق سلسلة فيها 170 فرعًا، و5 مصانع؟".