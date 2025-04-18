الكيلو بـ 200 جنيه.. منافذ متنقلة بإمبابة لبيع اللحوم البلدية برعاية "مستقبل وطن"

كتب- عمرو صالح:

أطلقت أمانة المشروعات بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الكافي، منافذ متنقلة بإمبابة لبيع اللحوم البلدية بأسعار مدعمة، وذلك بالتعاون مع أمانة الحزب بقسم إمبابة، برئاسة المحاسب محمد زين أمين القسم، والمحاسب أشرف إمام عبد السلام، أمين التنظيم، وبمتابعة وإشراف هانى محمد عضو هيئة مكتب أمانة المشروعات بالمحافظة ومينا مجدى أمين المشروعات بإمبابة في إطار الدور المجتمعي للحزب للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وانطلقت المنافذ في منطقتي شارع الأقصر بالبصراوي وشارع ترعة السواحل بعزبة الصعايدة، وسط إقبال كبير من الأهالي، بعد تخفيض سعر كيلو اللحمة إلى 200 جنيه فقط، بدلاً من 250، وذلك بعد مساهمة شخصية من المحاسب محمد زين بقيمة 50 جنيهًا دعمًا لكل كيلو، في لفتة مجتمعية تعكس مدى اهتمام الحزب بتخفيف العبء عن الأسر البسيطة.

وقال المستشار أحمد عبدالكافي، أمين شئون المشروعات المحافظة، إنه تم استكمال تنفيذ منظومة الشوادر والمنافذ المتنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة دعمًا للأهالي، مشيرًا إلى الإقبال الكبير الذي سجلته المنافذ التي انطلقت بعدد من مناطق إمبابة.

وأكد المحاسب محمد زين، أمين الحزب بإمبابة، أن دعم سعر اللحوم بهذه المبادرة يأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للحزب، وحرصًا على توفير سلع ذات جودة بأسعار مناسبة، لاسيما مع موجات الغلاء التي أثقلت كاهل المواطن.

ومن جهته، أوضح المحاسب أشرف إمام عبد السلام، أمين التنظيم، أن التعاون مع أمانة المشروعات بالمحافظة يهدف لتوسيع نطاق الخدمة والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأمانة في تنفيذ المبادرات المجتمعية.

وشارك في متابعة عمل المنافذ المتنقلة من الهيكل التنظيمي لأمانة إمبابة كلاً من: عادل تيمور، أمين التعليم والبحث العلمي، وعلي أيمن، أمين مساعد الإعلام، ودعاء موافي، عضو هيئة مكتب أمانة الشباب، ومن الشياخة الحزبية عبد النعيم حسين فهمى أمين الشياخة وضاحي عارف الأمين المساعد وحسن السيد أمين التنظيم وزايد صلاح عضو هيئة مكتب وشوقى حنفى أمين العضوية بالشياخة.

وتأتي المبادرة في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة، والتي تستهدف تفعيل المبادرات الخدمية والمجتمعية لتوفير احتياجات المواطنين، ومواصلة تنفيذ برامج الحزب الهادفة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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