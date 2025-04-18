ضياء رشوان: 105 آلاف فلسطيني عالجتهم مصر.. والزيارات الدولية تشهد على جهود القاهرة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر لعب دور محوري في الوساطة الإنسانية لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة، وسط الأزمة الإنسانية المتفاقمة منذ أكثر من عام ونصف، وذلك في إطار التزامها الثابت بدعم القضية الفلسطينية والشرعية الدولية.

خلال حواره على قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد رشوان أن الجانب الإنساني لا ينفصل عن البعد السياسي في التعامل مع الأزمة، موضحًا أن الهدف الأساسي من جهود مصر هو الحفاظ على حياة الفلسطينيين، خاصة مع تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية لنحو مليوني مواطن في غزة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن دعم غزة إنسانيًا هو دعمٌ للقضية الفلسطينية سياسيًا، إذ أن إنقاذ الأرواح يحفظ الحقوق ويصون الشرعية الدولية.

وكشف رشوان، أن مصر كانت، ولا تزال، الشريك الأكبر في إدخال المساعدات إلى غزة، حيث مثلت المساعدات المصرية سواء من الحكومة أو المجتمع المدني، ما بين 70% إلى 75% من إجمالي المساعدات التي دخلت القطاع، بينما جاءت المساهمات الدولية بأقل من ربعها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر استقبلت أكثر من 105 ألف فلسطيني، معظمهم من المصابين والمرضى بأمراض مزمنة، حيث يتلقون العلاج في أكثر من 100 مستشفى مصري.

وعن التحديات اللوجستية في إدخال المساعدات، أوضح رشوان أن معبر رفح – المخصص أساسًا لعبور الأفراد – قد أغلق من الجانب الفلسطيني بعد احتلاله من قبل إسرائيل، مما اضطر مصر إلى استخدام معبر "كرم أبو سالم" في جنوب غزة.

وأشار إلى أن جميع الشاحنات المحملة بالمساعدات تمر عبر هذا المعبر، حيث تخضع لإجراءات التفتيش قبل دخولها إلى القطاع، بينما لا تزال المساعدات الجوية الدولية محدودة للغاية.

وأكد أن مصر لم تتوقف عن المطالبة بفتح جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية، سواء في خطابات الرئيس السيسي أو خلال اتصالات وزير الخارجية مع الأطراف الدولية، مشددًا على أن مصر لن تتخلى عن دورها الإنساني والسياسي في دعم الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تخفيف المعاناة الإنسانية بغزة.

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