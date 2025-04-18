غدًا.. وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع في نسخته الـ92

كتب- عمرو صالح:

يفتتح غدًا علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، معرض زهور الربيع في نسخته الـ92 بالمتحف الزراعي في الدقي بحضور بعض الوزراء والمحافظين وسفراء الدول العربية والاجنبية وذلك بالاشتراك مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الفاو.

وبحسب بيان الزراعة، أجرى علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي زيارة للمتحف الزراعي للاطمئنان على مدى جاهزيته لإستقبال المعرض مؤكدا أن المعرض مفتوح يوميا للجمهور عقب الافتتاح مباشرة ولمدة شهر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي.

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