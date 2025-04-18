ضياء رشوان: الجهود المصرية القطرية تنحاز إلى الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني

كتب- عمرو صالح:

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الجهود المصرية القطرية تنحاز إلى الحق والعدل والشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "الجهود المصرية استهدفت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وتابع: "القاهرة بذلت جهودًا حثيثة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بمراحله كافة".

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