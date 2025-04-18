تحذير عاجل من السعودية بشأن الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

حذرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من محاولة أداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ دون الحصول على تصريح رسمي عبر منصة "نسك"، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الحصول على تصريح حج يتم حصريًا من خلال "منصة نسك” بالتكامل مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار التصاريح، داعية الجميع إلى الالتزام بما يصدر من تعليمات وتنظيمات، حفاظًا على سلامة الحجاج وتيسير أدائهم للفريضة بأمن وطمأنينة.

تحذير من الحملات الوهمية والنصب الإلكتروني

وأشارت الوزارة إلى أن أي محاولة لأداء الحج دون تصريح رسمي تعتبر مخالفة صريحة للأنظمة، محذّرة من الحملات الاحتيالية التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تدعي توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة يعاقب عليها النظام.

ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي حملات مشبوهة عبر الرقمين (911) في مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو إبلاغ السلطات المختصة في بلدانهم عن أي إعلانات وهمية.

موعد مغادرة المعتمرين الحاصلين على تأشيرة عمرة

كما شددت الوزارة أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين الحاصلين على تأشيرات عمرة هو يوم الثلاثاء الأول من شهر ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 أبريل 2025، وذلك استعدادًا لموسم الحج.

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