القاهرة الإخبارية: جهود الوساطة المصرية القطرية تتواصل لوقف نزيف الدم الفلسطيني

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت القاهرة الإخبارية، نقلًا عن مصادر خاصة بالقناة، بأن جهود الوساطة المصرية القطرية، تتواصل من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال خليل الحية القيادي في حماس ورئيس الوفد المفاوض إن رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقترح الوسطاء بمقترح جديد "يحمل شروطاً تعجيزية، ولا يؤدي لوقف الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة".