خبير اقتصادي: تفاهم تجاري مرتقب بين أمريكا وأوروبا رغم ضغوط ترامب

كتب- حسن مرسي:

أكد الخبير الاقتصادي عبد الناصر منصور، على وجود احتمالات قوية لحدوث تفاهمات تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قريبًا، وذلك على الرغم من الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الاقتصادية لصالح واشنطن.

وأكد منصور خلال مداخلة له على قناة "النيل للأخبار" أن الولايات المتحدة تنظر إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، وهو ما يدفع الإدارة الأمريكية إلى تبني نهج أكثر حذرًا وتجنب التصعيد الكامل معه، على عكس ما فعلته مع الصين التي تواجه بالفعل قيودًا جمركية أمريكية مشددة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الرئيس ترمب يسعى في نهاية المطاف إلى تحقيق معادلة اقتصادية تخدم مصالح المواطن الأمريكي وتسهم في تقليل العجز التجاري للولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الضغوط التي تمارس على أوروبا ستكون محسوبة بعناية لتفادي نشوب أزمات اقتصادية دولية قد تضر بمصالح واشنطن نفسها. كما حذر من أن فرض ضرائب تجارية متبادلة بين الطرفين قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد الأمريكي ذاته.

وعلق منصور على قرار واشنطن بفرض رسوم جديدة على السفن المرتبطة بالصين، موضحًا أن هذا الإجراء يحمل هدفين رئيسيين: الأول يتمثل في محاولة جادة لإحياء صناعة بناء السفن الأمريكية التي تراجعت في السنوات الأخيرة، أما الهدف الثاني فهو زيادة الضغط الاقتصادي على بكين في إطار الحرب التجارية المستمرة بين البلدين.

وأشار منصور إلى أن صناعة السفن تحتاج إلى سنوات طويلة من التخطيط والاستثمار والإنتاج، ولا يمكن إحياء هذا القطاع بقرارات وإجراءات فورية.

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