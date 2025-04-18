وفاة الدكتورة ليلى البرادعي وزوجها إبراهيم شكري إثر حادث أليم

كتب- عمرو صالح:

توفيت اليوم، الجمعة، الدكتورة ليلى البرادعي، أستاذة الإدارة العامة في الجامعة الأمريكية وزوجها إبراهيم شكري إثر حادث أليم.

والدكتورة ليلى البرادعي، هي أستاذة الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصدت جوائز في تاريخ الإنجازات النسائية في مجال تألق فيه الكثير من الرجال والقليل فقط من السيدات، وذلك بفوزها بجائزة الإدارة العامة الدولية ASPA من الجمعية الأمريكية لإدارة الشئون العامة؛ وبذلك أصبحت أول امرأة عربية ومصرية تفوز بتلك الجائزة تقديرًا لمجهوداتها خلال مسيرتها الأكاديمية، بجانب دورها العام في دعم الشباب في ملتقى السياسات العامة بالجامعة.

وتميزت دكتورة ليلى البرادعي منذ حصولها على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع أعلى مرتبة الشرف وماجستير في إدارة الأعمال ثم حصلت على درجة الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة القاهرة، وكانت عضوًا في هيئة التدريس بقسم الإدارة العامة بجامعة القاهرة لأكثر من أربعة عشر عامًا قبل أن تنتقل إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة بدوام كامل في عام 2006.

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